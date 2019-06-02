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Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde yaklaşık 50 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Yapılacak ceza indirimi düzenlemesi ile cezaevlerindeki doluluk da azalmış olacak.
|02 Haziran 2019 07:05
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Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de Mayıs sonu itibarıyla 294 kapalı ceza infaz kurumu,75 müstakil açık ceza infaz kurumu, 4 çocuk eğitimevi,9 kadın kapalı, 8 kadın açık, 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 397 ceza infaz kurumu bulunuyor.
Bu kurumların kapasitesinin ise 221 bin 932 kişi olduğu belirtiliyor. Ancak, şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde yaklaşık 50 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Yapılacak ceza indirimi düzenlemesi ile cezaevlerindeki doluluk da azalmış olacak. Cezalarda indirime gidilmesi ile kaç kişinin serbest kalacağı henüz bilinmiyor. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda da bir çalışma yürütüyor. Bazı hukukçular, serbest kalacakların sayısının 100 bini bulabileceğini dile getiriyor.
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