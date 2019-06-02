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3 ilçe ve bir belde sandık başında

Mahalli İdareler Ara Seçimleri ile Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen 3 ilçe ve bir belde belediye başkanlığı yenileme seçimleri bugün yapılacak
 02 Haziran 2019 07:20
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3 ilçe ve bir belde sandık başında

YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz, Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe ve Suvarlı beldeleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde seçimlerin yenilenmesine karar verilmişti.

YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden 4'ünde bugün sandığa gidilecek.

Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenileme seçimleri bugün yapılacak. YSK'nın 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de bugün sandık kurulacak.
Türkiye
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