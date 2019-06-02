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Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Altıntaş-Kelecik merkezinde saat 19.52 sıralarından 3.5 şiddetinde deprem oldu
|02 Haziran 2019 08:15
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