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Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Altıntaş-Kelecik merkezinde saat 19.52 sıralarından 3.5 şiddetinde deprem oldu
 02 Haziran 2019 08:15
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Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Son dakika haberinde, saat 19.52 sıralarında Ankara Altıntaş-Kelecik merkezli bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.
Anadolu Ajansı
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