Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı'nda 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
|02 Haziran 2019 08:31
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