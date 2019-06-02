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Nafakaya alt ve üst sınır getiriliyor

Erkek, 2 yıl ve daha az süre evli kaldığı eşe en az 2 yıl nafaka ödeyecek. Daha uzun süreli evliliklerde nafaka süresi evli kalınan yıl kadar olacak. Süresiz nafaka ise çalışamayacak durumdaki eşe verilecek
 02 Haziran 2019 08:40
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Nafakaya alt ve üst sınır getiriliyor

SABAH Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Adalet Bakanlığı'nca çalışmaları yürütülen ve Meclise gelmesi beklenen teklif taslağının ayrıntılarına ulaştı. Edinilen bilgiye göre, nafaka da belirleyici olacak ana unsur evliliğin alt ve üst sınırı yani evli kalınan zaman dilimi olacak.

EN AZ 2 YIL ÖDENECEK

Teklifte üç temel yaklaşım var. Bakanlık evliliğin bitmesi durumunda erkeğin boşandığı eşine en az 2 yıl nafaka ödemesini istiyor. Alt sınır en az iki yıl alacak. Kısa süreli (0-2 yıl) evliliklerde hayata geçirilmesi planlanan 2 yıl taban uygulaması ile bakanlık kadını en az iki yıl korumaya almak istiyor. Örneğin 3 ay evli kalmış ya da 2 gün sonra boşanma kararı almış çiftlerde en az 2 yıl nafaka ödenmesi şartı isteniyor.

NE KADAR EVLİ O KADAR NAFAKA

İkinci temel yaklaşım da nafakada üst sınırın evlilik süresiyle sınırlandırılması. Kişi 2 yıldan daha fazla süren evliliklerde ise evlilik süresi kadar nafaka ödeyecek. Yani çiftler kaç yıl, ne kadar evli kaldıysa en fazla o süre kadar nafaka talebinde bulunacak.

NAFAKA ÖDEMELERİ TAKİP EDİLECEK

Bakanlığın üzerinde ağırlıklı olarak çalıştığı kısım ise özel durumlu kadınlar, eşler. Kadını sağlık, sosyal ve psikolojik açıdan koruma kalkanına almaya çalışan bakanlık çalışamayacak durumda olan, tekrar iş bulma durumu bulunmayacak şartlara sahip olan ve özel diğer durumlarda olan kadına hakimin takdiri ile süresiz nafaka verilmesinin önünü açıyor. Bu kısımda özellikle sağlık ve sosyal şartlar baskın olacak. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın taslakta yer almasını önerdiği bir diğer konu ise nafakanın ödenmesine dair esaslar. Nafaka ödemeleri bir sistem üzerinden takip edilecek. Ödeme yapanın maddi durumundaki değişiklikler v.b kriterlere bakılarak hem erkek hem kadın korunacak.

TÜLAY CANBOLAT

Sabah
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