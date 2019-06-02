3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı
YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı
|02 Haziran 2019 08:26
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