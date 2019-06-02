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3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılacak yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı
 02 Haziran 2019 08:26
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3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi başladı.
Anadolu Ajansı
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