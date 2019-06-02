Güney Afrika kabinesinde Osmanlı torunu bakan

FETÖ'nün çöreklenmeye çalıştığı Güney Afrika'da oluşturulan yeni kabineye sürpriz bir şekilde biri Osmanlı torunu iki Müslüman girdi. Mayıs başında yapılan seçimde yeniden devlet başkanı seçilen Cyril Ramaphosa, bu hafta yeni kabinesini açıklayarak ilklere imza attı. Kadın ağırlıklı olan kabinenin iki kilit bakanlığına ise Müslüman ve Türkiye ile arasının iyi olan iki isim getirilmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TANIYAN İSİMLER

Bu adımın Türkiye Güney Afrika ilişkilerini daha da geliştireceği değerlendiriliyor. Dışişleri bakanı olan Naladi Pandor hem Müslüman hem de Türkiye'yi yakından tanıyan isim. Diğer dikkat çeken bakanlık ise Ticaret ve Sanayi Bakanlığına getirilen Ebrahim Patel oldu. Patel hem Müslüman hem de Türkiye'ye destek veren bir isim.

EVLENDİKTEN SONRA MÜSLÜMAN OLDU

Ramaphosanın kabinesini Yeni Şafak'a değerlendiren Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, "İki kritik bakanlığı iki Müslüman üstlendi" dedi. Dışişleri Bakanlığına atanan Nadali Pandor'un evlendikten sonra İslam dinini seçerek Müslüman olduğunu söyledi. Ülgen, Pandor'un bakanlığı döneminde Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinde de kazanılmış olan ivmenin devam etmesini beklediklerini belirtti.

OSMANLI SOYUNDAN GELDİ

Ülgen atama yapılan diğer kritik bakanlığın ise Ticaret ve Sanayi Bakanlığı olduğunu ifade etti. Ülgen, "Uluslararası toplum bakımından prestijli ve sicili temiz bir isim. Patel anne tarafından Osmanlı soyundan geliyor. Ebrahim Patel'in bakan olmasının gerçekten ülkemiz ile Güney Afrika ile ticaretimizde görünür etki yaratmasını içtenlikle temenni ediyorum" dedi.

Fazlı Şahan