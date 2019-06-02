Şehit oğlunun vasiyetini yerine getirdi, mezun oldu
|02 Haziran 2019 09:45
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Mersin'de yaşayan Ayla Çiğa'nın (58) oğlu Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa, 2016'da Diyarbakır Sur'da şehit düştü. Oğlunun şehit olmadan önce 'üniversite okuması' yönündeki isteğini yerine getirmeye karar veren anne, sınava girdi. Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi Bölümü'nü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayan anne Çiğa, mezun oldu. Üniversite tarafından düzenlenen mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Ayla Çiğa, "Yiğitimin de kendimin de hayalleri gerçek oldu. Öğrenmenin yaşı yok, üniversitemde kendimi buldum" dedi.
Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa, 27 Ocak 2016'da Sur'daki terör operasyonunda şehit düşmüştü.
BU DUYGUYU HERKES YAŞASIN
Ev kadınlarına ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenen Çiğa, "Lütfen hayallerinizin peşinden koşun. 'Ben yapamam' demeyin. Unutmayın, azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır. Herkesi okumaya devam ediyorum. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum."
Diplomasını alan Ayla Çiğa, oğlunun isteğini yerine getirmenin gururunu yaşadı.
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