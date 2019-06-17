Sözleşmeli personel, görevden uzaklaştırılabilir mi?
|17 Haziran 2019 14:01
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Devlet Personel Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığına verilen görüşte özetle;
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen personel hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerinin uygulanacağına dair söz konusu kanunda herhangi bir hükme yer verilmediğinden dolayı, sözleşmeli personele görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasının mümkün olmadığı,
2- Öte yandan, olağanüstü hal kapsamında yapılan incelemeler çerçevesinde sözleşmeli personel hakkında yapılacak değerlendirme sonuçlanan kadar sözleşmesinin askıya alınabileceği,
3- Mali yıl içerisinde sözleşmesi askıya alınan ve yine aynı mali yıl içerisinde göreve iade edilen sözleşmeli personel hakkında yeni bir sözleşme yapılmasına gerek olmadığına,
4- Mali yıl içerisinde sözleşmesi askıya alınan ve yeni mali yıl içerisinde göreve iade edilen sözleşmeli personel ile yeniden sözleşme yapılmasının hizmet gerekleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Kurumlarca değerlendirilmesinin gerektiği,
5- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6 ncı maddesi kapsamında sözleşmesi feshedilen ve daha sonra İdare tarafından göreve dönmesi uygun görülenler ile sözleşme yapılmaksızın göreve başlatılmalarının uygun olmadığı,
6- Sözleşmeli personelin sözleşmelerinin askıya alınması halinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları ile ilgili olarak ise Sosyal Güvenlik Kurumundan bilgi alınması gerektiği
Mütalaa edilmiştir.
Yavuz Selim KAPLAN
İŞTE DPB YAZISI
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