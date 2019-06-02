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Hakurk'a 'Pençe' harekatında hava atışları terör hedeflerini imha etti

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti
 02 Haziran 2019 10:34
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Hakurk'a 'Pençe' harekatında hava atışları terör hedeflerini imha etti

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren Pençe Harekatı'nda savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı devam ediyor.

Hakurk bölgesinde başarılı şekilde süren harekatta savaş uçakları, gece gerçekleştirdikleri atışlarla terör hedeflerini imha etti.

Ayrıca, PKK'lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda bir AK-47 tüfek ve 8 şarjör, 4 el bombası, 2 el yapımı patlayıcı (EYP) kumandası, yaklaşık 600 mayonlu ve mayonsuz BKC makineli tüfek mühimmatı, toprağa gömülü 2 varilde binden fazla doçka mühimmatı ve mühimmatla sarılı biksi makineli tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avaşin Basyan bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyon kapsamında yerleri belirlenen 4 PKK'lı terörist ve bir doçka uçaksavar silahı, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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