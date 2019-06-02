YÖK'ün ALES'te yaptığı yetki devri, kadro ilanlarında hataya neden oluyor!

Yükseköğretim Kurulunun ALES'le ilgili almış olduğu 2017 tarihli karara göre Meslek Yüksekokullarında ilan edilen programlara "hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü tercihine göre adayların kullanabildiğini", bu konuda yeni YKS sistemi ile birlikte getirilen Temel Yeterlik Testi (TYT) sınavından sonra alınmış bir karar bulunmadığından dolayı adaylarda ve üniversitelerde kafa karışıklığının yaşandığını gündeme taşımıştık.

Bunun üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere gönderilen yazı çerçevesinde; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda ALES puan türünün üniversite tarafından belirlenerek ilan edilmesi uygun görüldüğünü, bu denli verilebilecek geniş bir yetkinin büyük sorunlara yol açabileceği gibi uygulamada çok farklı işlemlere de sebebiyet verebileceği konusunda 30 Mayıs 2019 tarihli haberimizde uyarıda bulunmuştuk!

Bu uyarımızdan kısa bir süre sonra Giresun Üniversitesi tarafından 01 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda ALES puan türleri yetki devri bağlamında belirlenerek duyurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ile Diyaliz Programına başvuracaklarda Sayısal ALES Puanı, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programında Sözel ALES Puanı aranırken, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programına başvuracaklarda ise üç puan türü de (Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık) kabul edilmiştir.

Halbuki söz konusu programa başvurabilecek olan "Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Yöneticiliği veya Sağlık Yönetimi" bölümleri Eşit Ağırlık puanı ile öğrenci almaktadır. İlave olarak, kadronun ilan edildiği Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı da üniversite yerleştirme sınavında sistem değişikliği yapılmadan evvel YGS-6 puan türüyle öğrenci almaktaydı. Bu puan türünün ağırlığı bakıldığında ise yine Türkçe ve Matematik olarak göze çarpmaktadır. Dolayısıyla, Yükseköğretim Kurulunun yaptığı yetki devri çerçevesinde üç puan türünün de aynı kadro için kabul edilecek olması adaylar arasında hakkaniyetli bir değerlendirmeye imkan vermeyecektir.

Bu açıdan, Giresun Üniversitesi özelinde üniversitelerin kadro ilanlarında ALES puan türünü belirlemesi ile yetki devrinin YÖK tarafından gözden geçirilerek yeni bir karar alınması faydalı olacaktır.

Yavuz Selim KAPLAN