İstanbul'da bayram trafiği için denetim

Jandarma ve polis ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak ve meydana gelebilecek kazaları önlemek için trafik denetimi yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında sürücülere "Bu yolda Hep Birlikteyiz", "Bu Bayram Ben de Trafik Görevlisiyim; Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" ve "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyalarını anlattı.

Jandarma helikopteriyle havadan denetim yapan ekiplere, drone, çok kısa sürede sorgulama yapabilen Tak-bul gözlük, barkod okuyucu ve detektör köpekler de destek verdi.

Trafik ekiplerince durdurulan araç sürücüleri ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edilirken, sürücülere özellikle yorgun ve uykusuz seyahat etmemeleri, emniyet kemeri takmaları, hız kurallarına uymaları ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca yolculara, çeşitli hediyeler ve çocuklara "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında kullanılan "kırmızı düdük" verildi.

- "Sürücü Seyahat Karnesi"

Ayrıca denetim kapsamında, araçlardaki çocuklara "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında hazırlanan ve "Sürücümüz yayalara yol verdi mi?, Sürücümüz emniyet kemerini takıyor mu?, Sürücümüz cep telefonu kullanmamaya dikkat ediyor mu?, Sürücümüz hız kurallarına uyuyor mu?" ve "Sürücümüz trafik ışıklarına uyuyor mu?" sorularını içeren "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi.

Çocukların "Sürücü Seyahat Karnesi" ile bulundukları aracın sürücüsünü fahri trafik müfettişi gibi denetleyebilmeleri sağlandı.