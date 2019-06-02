1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahalleli anne kıza taciz olayında tacizciyi linç etti

Sultangazi'de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan şahsı polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
 02 Haziran 2019 11:00
Yazdır
Mahalleli anne kıza taciz olayında tacizciyi linç etti

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2419 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şahıs, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şahıs karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu.

Çığlıklara mahalleli koştu

Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Şahsın taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şahıs polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tacizci sınır dışı edilecek

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezine götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eski koca dehşeti: Yüzüne kezzap attı
02 Haziran 2019 09:00		 Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem
02 Haziran 2019 08:15
Silahlı saldırgan, tornavidayla polisi yaraladı
02 Haziran 2019 07:55		 Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
02 Haziran 2019 07:05
Yola atılan patlayıcı ambulansa isabet etti
01 Haziran 2019 23:46		 Karabük'te trafik kazaları: 7 yaralı
01 Haziran 2019 23:41
Genç bankacı, intihar etti
01 Haziran 2019 23:11		 Demir çelik fabrikasında yangın: 1'i mühendis, 2 yaralı
01 Haziran 2019 22:56
Köy muhtarı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
01 Haziran 2019 22:34		 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 4 yaralı
01 Haziran 2019 22:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak
Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
Kadın memurların etek boyu cetvelle mi ölçülecek?
Ekonomide tam isabet
LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu
Nafakaya alt ve üst sınır getiriliyor
Şehit oğlunun vasiyetini yerine getirdi, mezun oldu
Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem
İzmir'de suya indirim yapıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurlar.net'e 14 yıldır üye olmak 3
Dadaloğlu 1
dini konuşmalarda araya arapça sokuşturulması 2
110110 0101110 2
sarah gadon 2
Binary sistem 1
Pokut yaylası 2
eşini aldatmayan erkek 5
Gölge ve kemik 1
Kahve 2
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam