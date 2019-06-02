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'Cep'te habersiz abonelik sona erecek

Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal:- "BTK tarafından alınan karar doğrultusunda, abonelere yeni hat başvurularında ve yılda en az bir kez kayıtlı abonelik sayılarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilecek"- "Bu uygulamayla ada kayıtlı hat ile kullanıcısı farklı olan hatların (açık hat) ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Böylece hattın kullanıcısı ile kayıtlı kişinin aynı olması hedefleniyor"
 02 Haziran 2019 11:15
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'Cep'te habersiz abonelik sona erecek

Rekabetçi Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği Genel Başkanı Adem Öcal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar doğrultusunda, abonelere, yeni hat başvurularında ve yılda en az bir kez, adlarına kayıtlı abonelik sayılarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderileceğini bildirdi.

Öcal, AA muhabirine, özellikle cep telefonu aboneliklerinde, geçmişte kişilerin adlarına bilgileri olmadan çok sayıda hat açıldığını söyledi.

BTK tarafından, kişilerin haberi olmaksızın adına kayıtlı olan hat ile kullanıcısı farklı hatların (açık hat) önüne geçmek için ilk olarak 21 Mart 2012'deki Kurul kararı ile Turkcell, Avea, Vodafone'a para cezası kesildiğini belirten Öcal, 22 Mayıs 2012'deki Kurul kararıyla da açık hatlarla ilgili sorunun çözüme kavuşturulması amacıyla tedbirlerin 12 ay içinde alınması için GSM işletmecilerine süre verildiğini hatırlattı.

Öcal, BTK'nin 26 Eylül 2012'de, kullanıcıların kendi adına kayıtlı olmayan hatlarını üzerlerine almaları için usul ve esaslar hazırladığını, 9 Temmuz 2015'te alınan Kurul kararıyla da Turkcell, Avea, Vodafone'a tekrar para cezaları kestiğini dile getirdi.

BTK bünyesindeki Kurul tarafından "açık hat" da denilen ve habersiz açılan hatlara ilişkin yeni bir karar alındığına dikkati çeken Öcal, yapılan bu düzenlemeye göre, elektronik haberleşmeye yönelik aktif tüm GSM numaralarına, "adına abonelik işlemi yapıldığına ve bilgisi dışında ise 'xxx' işletmecisine müracaat etmesi" yönünde "yasal uyarı" başlığıyla kısa mesaj gönderileceğini ifade etti.

- "Uygulama 2 Temmuz'da başlayacak"

Söz konusu uygulamanın 2 Temmuz itibarıyla başlayacağını vurgulayan Öcal, "Getirilen bu düzenlemeyle ayrıca her yıl en az bir kere tüm abonelerin aynı kimlik numarasına sahip hatlarının tamamına, işletmeci isimlerine göre kayıtlı abonelik sayıları belirtilerek, SMS ile bildirilmesi yapılacak." dedi.

Öcal, BTK'nin bu uygulamasıyla adına kayıtlı hat ile kullanıcısı farklı olan hatların ortadan kaldırılmasını amaçladığını, böylece kullanıcısıyla adına kayıtlı hattın aynı kişi olmasını hedeflediğini söyledi. Bu uygulamayla adli mercileri uzun yıllardır meşgul eden "açık hat" sorununun ortadan kaldırılmasının iyi bir gelişme olacağına işaret eden Öcal, gelecekte hattı kullanan ile iletişimi yapanın aynı kişi olmasının iletişim güvenliği açısından zorunlu hale getirilmesi gerektiğini bildirdi. Öcal, bunun ilk adımlarının BTK tarafından alınan kararla oluşturulmaya başlandığının altını çizdi.

BTK tarafından IMEI numarasından ayrıştırılabilen FCT, Simbox ve modemlere takılan hatların geçmişte hayatın doğal akışı içinde ortak kullanılabildiğini anımsatan Öcal, şöyle konuştu:

"Bunlar üzerinden yapılan haberleşmenin, adına kayıtlı kişilerin dışında yapılabileceğinin ilgili mercilerce göz önüne alınması gerekiyordu. Uzun vadede hukuki izinler alınabilirse yapay zekalı büyük veri analiziyle geçmişe yönelik, adına kayıtlı kişilerin dışındaki kişilerce kullanılan açık hatların tespiti yapılarak, çeşitli hukuki problemlerin çözümüne katkıda bulunulması sağlanabilecek."

Telefon santraline bağlı sabit aboneliklerde ise hattı kullanan ile iletişimi yapanın aynı kişi olmasının sağlanması açısından ortak kullanımın engellenmesi gerektiğini vurgulayan Öcal, bunun için de her dahili numaraya ayrı bir harici numara tahsisi yapılarak ortak kullanımın kaldırılabileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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