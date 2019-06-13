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Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı

Konya Bölge İdare Mahkemesi, üst öğrenim zam ve tazminatında farlı bir görüş vermiş olsa da, uygulamada BÜMKO'nun verdiği görüşlerde istikrar bulunuyor.
 13 Haziran 2019 00:05
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Üst öğrenim zam ve tazminatına dair 2017 tarihli BÜMKO görüş yazısı

Teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan bir memur, yine THS veya SHS'ye atanmasını gerektirecek bir bölümden mezun olması halinde, özel hizmet tazminatını hangi oran üzerinden alacaktır.

Memurlar.net sitesinde bu konuda 2014 yılında yayımlanmış bir Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görüşü yer almaktadır. Tıklayınız.

Yine memurlar.net'te 30 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan Konya Bölge İdare Mahkemesi kararında, 2014 yılındaki BÜMKO görüşüne aykırı bir karar verilmiştir. Tıklayınız.

Bu mahkeme kararının yayımı sonrasında bir ziyaretçimiz 2017 tarihli BÜMKO'nun yeni görüşünü tarafımıza göndermiştir. Bu yeni tarihli BÜMKO görüşü de 2014 yılındaki görüşle aynıdır. BÜMKO 2017 tarihli görüş yazısında da "bitirilen üst öğrenimin, mevcut mesleki öğrenimin devamı olup olmadığı, kurumun görev alanıyla ilgili olup olmadığı, kadro göreviyle ilgili olup olmadığı gibi şartların ÖNGÖRÜLMEDİĞİNE" dikkat çekilmiştir.

İşte BUMKO'nun 2017 tarihli görüş yazısı
Memurlar.Net - Özel

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