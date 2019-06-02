Okul duvarından tarihi yazıt çıktı
|02 Haziran 2019 11:50
|Yazdır
İskele Mahallesi'nde 1995 yılında eğitim- öğretime açılan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında, 24 yıldır kimsenin fark etmediği tarihi yazıt, Datça Belediyesi tarafından Osman Çetiner Sokak'ta yapılan yol düzenleme çalışmaları sırasında, belediyede görevli arkeolog ve restoratör Okan Özalp'in dikkati sayesinde bulundu.
Düzenleme sırasında, yükselmesi planlanan yol zemininin okul duvarının bir kısmını kapatacak olması nedeniyle çalışmaları yerinde incelemeye giden Özalp, üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılı yazıtı fark edince, Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerini bilgi verdi. Müzeden gelen ekip de yazıtı inceleyip, yerinden alınmasına karar verdi. Belediye işçileri tarafından restoratör ve arkeolog Okan Özalp'in gözetiminde zarar görmeden yerinden çıkartılan tarihi eser, tutanakla Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
HEYKELİ DİKİLEN BİR KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI
Arkeolog ve restoratör Okan Özalp, M.Ö. 3'üncü yüzyıldan kalma Helenistik Döneme ait olduğu tahmin edilen yazıtın, bir heykelin kaidesi olabileceğini söyledi. Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak, döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasında
02 Haziran 2019 11:39
|Şehit oğlunun vasiyetini yerine getirdi, mezun oldu
02 Haziran 2019 09:45
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yok - Haritalı
02 Haziran 2019 06:31
|Fotoğrafsız nüfus cüzdanıyla sınava alınmadı
01 Haziran 2019 23:26
|Yenikapı'da binlerce kişi teravih namazında saf tuttu
01 Haziran 2019 23:16
|Şehit oğlunun fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü
01 Haziran 2019 22:29
|Doğu Ekspresi halaylarla karşılandı
01 Haziran 2019 22:09
|Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi
01 Haziran 2019 21:34
|Çiğ köfte iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu
01 Haziran 2019 21:14
|Kütahya'ya şehit ateşi düştü
01 Haziran 2019 20:59