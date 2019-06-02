KDK eşi ağır engelli emeklinin mağduriyetine son verdi
|02 Haziran 2019 12:16
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ramazanda verilen bayram ikramiyesi nedeniyle gelir düzeyi artığı gerekçesiyle evde bakım yardımı kesilen vatandaşın mağduriyetine son verdi.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'de engelli eşiyle iki odalı bir evde yaşayan emekli bir vatandaş, geliri muhtaçlık sınırının altında olduğu için devlet tarafından "evde bakım aylığı" alıyordu.
Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, bayramlarda verilen ikramiye nedeniyle geliri muhtaçlık sınırının üzerine çıktığı gerekçesiyle emekli vatandaşın evde bakım aylığını kesti. Vatandaştan, ayrıca aldığı aylıklar geriye dönük olarak yasal faiziyle talep edildi.
Çanakkaleli vatandaş, emekli aylığındaki artışın bayram ikramiyesi olduğunu belirten dilekçeyle kuruma başvursa da çare bulamadı. Eşi engelli vatandaş, son çare olarak KDK'ye başvurdu.
Başvuru üzerine yaptığı incelemede emekli vatandaşın mağdur edildiği kanaatine varan KDK, Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğüyle iletişime geçerek dostane çözüm bulmak için görüşmelere başladı.
Çanakkale Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, KDK'nin girişimleri sonucunda vatandaşı evinde ziyaret etti. İncelemelerde ağır engelli eşinin bakımını sağlayan ve iki odalı bir evde yaşayan başvurucunun, sadece emekli maaşı aldığı için idare tarafından kesilen 7 bin liralık cezayı ödeyecek durumunun olmadığı yerinde tespit edildi.
Cezayı iptal eden müdürlük, başvuru sürecinde ödenmeyen evde bakım aylığının da vatandaşa toplu olarak ödenmesini uygun buldu.
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