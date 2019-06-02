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'Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın ardından sosyal medyadan ikinci sahur davetini İstanbul'da yaptı- Bakan Mustafa Varank:- "Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler, böyle davetlerden, buradaki samimiyetten hoşlanıyor. Biz de elimizden geldiğince gençlerle bir araya gelip ülkemizi 2023 hedeflerine taşıma yolunda gençlerle beraber yürüyeceğiz"
 02 Haziran 2019 12:08
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'Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından ikinci kez sahura davet ettiği gençlerle Ankara'dan sonra İstanbul'da da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, Twitter hesabından, "Gençler ve kendini genç hissedenler, İstanbul'dayız. Beşiktaş civarında bu gece sahur yapsak kimler gelir?" paylaşımında bulundu.

Varank'ın çağrısına, ilk yanıt verenlerden biri, "Artı bir, ben geliyorum." diyen T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Ankara'da da olduğu gibi gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan davete katılmak için çok sayıda İstanbullu Varank'ın mesajına yanıt verdi.

Sosyal medyadan Bakan Varank'a gelen "Konum atın geliyoruz Sn. Bakanım :)", "Sn Bakanım ben askerdeyim komutandan izin alırsanız seve seve gelirim yarın çarşım var zaten" ve "Siz teklif edersiniz de gelmez miyim Bakanım Adalar'da oturuyorum gerekirse yüzerek gelirim ve de çok sevinirim." gibi mesajlar dikkati çekti.

Varank, Ramazan Yıldırım isimli bir takipçisinin "Engelliyim Sayın Bakanım gelip evden aldırırsanız, bu fakir kardeşin de gelmek ister. Dua ile kalın." mesajına kayıtsız kalmadı. Evinden aldırılan Ramazan Yıldırım sahura katıldı.

- "Simitleri aldım geliyorum"

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Varank'ın mesajına, Twitter'dan "Simitleri aldım geliyorum" diyerek karşılık verdi ve elinde simit tepsisiyle sahurun yapıldığı mekana geldi.

Sahurda gençlere seslenerek 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleri öncesinde vaatlerde bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Gençlere 10 GB internet vereceğiz. Elinde İstanbul Kart olan herkes bu haktan yararlanacak. Bayramda nereye giderseniz gidin, 23'ünde burada istiyorum hepinizi. Başkan olursam, sizi 'kanka' olarak yanımda görmek istiyorum."

- "Böyle organizasyonlara devam edeceğiz"

İkinci sahur buluşmasını değerlendiren Varank, sosyal medya üzerinden gençlerle iletişim kurmaya çalıştığına işaret ederek, Ankara'daki sahur etkinliğinin ardından İstanbul'dan da talep geldiğini aktardı.

Güzel bir gece geçirdiklerini belirten Varank, "Bir de sürpriz oldu. Binali Yıldırım beyefendi uğradı, simit getirmiş. Gençlerle vakit geçirdik. Projelerinden ve vaatlerinden bahsetti." ifadesini kullandı.

Varank, Bakanlık olarak gençlerle en verimli iletişimi kuracak şekilde çalışmaları yürüttüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böyle organizasyonlarımıza devam edeceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Gençler, böyle davetlerden, buradaki samimiyetten hoşlanıyor. Biz de elimizden geldiğince gençlerle bir araya gelip ülkemizi 2023 hedeflerine taşıma yolunda gençlerle beraber yürüyeceğiz."

Sahur buluşmasına, Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcıları Mehmet Fatih Kacır ile Çetin Ali Dönmez, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile AK Parti'nin en genç milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı.

Varank, birkaç gün önce Twitter'dan gençlere sahur davetinde bulunmuş ardından da Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde bir kokoreççide gençlerle bir araya gelmişti. Varank'ın İstanbul'daki takipçileri benzer bir etkinliğin kendi şehirlerinde de yapılmasını istemiş, Varank da bir sonraki daveti yine sosyal medya üzerinden yapacağının sözünü vermişti.
Anadolu Ajansı
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