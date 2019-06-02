LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yayımlandı.
|02 Haziran 2019 13:35
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LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden yayımlandı.
Sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak için;
Merkezi Sınav Sözel Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
Merkezi Sınav Sayısal Bölüm Soru ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ
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