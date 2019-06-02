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'101 bin trafik ekibi, 180 bin trafik personeli görev yapacak'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil: 31 Mayıs-10 Haziran arasında toplam 101 bin trafik ekibi, 180 bin trafik personeli görev yapacak. Yollarda denetimler, takipler ve kontroller sürdürülecek. Buradaki amacımız trafik kazalarımızı azaltmak"
 02 Haziran 2019 14:13
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'101 bin trafik ekibi, 180 bin trafik personeli görev yapacak'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, 31 Mayıs-10 Haziran arasında toplam 101 bin trafik ekibi, 180 bin trafik personelinin görev yapacağını belirterek, "Yollarda denetimler, takipler ve kontroller sürdürülecek. Buradaki amacımız trafik kazalarımızı azaltmak." dedi.

Erdil, Ramazan Bayramı dolayısıyla kara yollarında oluşturulan polis ve jandarma trafik kontrol noktalarında incelemelerde bulundu. Güzergahlarda seyahat eden sürücü ve yolcularla sohbet eden Erdil, çocuklara "kırmızı düdük" verdi.

Keşap ilçesinde oluşturulan uygulama noktasında gazetecilere açıklama yapan Erdil, bu Ramazan Bayramı'nda da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile trafik kazalarını azaltmak, oluşan kayıpları kontrol altına almak ve en aza indirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Erdil, 2019 yılını Türkiye'de trafik kazalarıyla mücadele yılı ilan ettiklerini anımsatarak, bununla ilgili 7-8 ayrı proje yürüttüklerini aktardı.

Bayram tatilinde günlük yaklaşık 9 bin 200 ekip ve 18 bini aşkın trafik personelinin kontrol ve denetim yaptığına işaret eden Erdil, "31 Mayıs-10 Haziran arasında toplam 101 bin trafik ekibi, 180 bin trafik personeli görev yapacak. Yollarda denetimler, takipler ve kontroller sürdürülecek. Buradaki amacımız trafik kazalarımızı azaltmak." diye konuştu.

Erdil, trafik sorununun Türkiye'nin çok önemli sorunlarından biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörden daha fazla insan kaybı yaşadığımız bir konudur. 2018 yılı içerisinde 6 bin 670 vatandaşımızı trafikten kaybettik. 307 bin vatandaşımız trafikten yaralandı. 46,5 milyarlık ekonomik kaybımız var trafik kazalarında bir yılda. Çok büyük rakamlar bunlar. Bunları kontrol altına almak ve iyileştirmek için 2019 yılını trafik kazalarını kontrol etme ve yönetmek çerçevesinde bir proje ile sürdüreceğiz. Bu kapsamda yollardayız."

- "Terörü bitme noktasındayız"

Bir gazetecinin, terörle mücadeledeki son gelişmelerle ilgili sorusu üzerine Erdil, Türkiye'nin çok uzun süredir terörle ilgili mücadeleyi sürdürdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak bir iki yıldır çok daha yüksek bir operasyon kapasitesi, yüksek teknolojiyle ve koordinasyonla öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yüksek enerjisi ve gayretiyle terörle ilgili mücadelede önemli mesafe alındı. Önemli bir eşik aşıldı. Bitme noktasındayız inşallah terörle ilgili mücadelede. Bu bölgedeki arkadaşlarımız başta Sayın Valimiz ve Jandarma Bölge Komutanımız geçen haftalarda çok yüksek nitelikli birkaç operasyonla çok güzel işler yaptılar. Özellikle bu bölgede konuşlandırılmış terörün önemli güçleri etkisiz hale getirildi. Çok şükür. Bu çalışma aynı hızla ve kararlılıkla devam edecektir."

Bakan Yardımcısı Erdil'e denetimlerde, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Bahattin Murat Yakın ve Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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