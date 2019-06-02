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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
 02 Haziran 2019 14:49
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Düztepe Mahallesi Şanlıdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Çimen'e (78) çarptı.

Ağır yaralanan Çimen, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çimen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Müslüm Çimen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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