Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
|02 Haziran 2019 15:00
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Sanca'nın (30) naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından Adana'ya getirildi.
Sanca için Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Yardımcısı Çam, baba Muharrem Sanca'ya başsağlığı diledi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da anne Makbule ve şehidin kız kardeşlerini teskin etti.
Kılınan cenaze namazının ardından şehit Sanca'nın naaşı Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit olmuştu.
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