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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da sınırda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın cenazesi, Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi
 02 Haziran 2019 15:04
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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Yılmaz'ın (23) naaşı, törenin yapılacağı Kekliktepe Mahallesi'ndeki Koyuncuoğlu Camisi'ne götürüldü.

Cami bahçesinde oğlunun tabutuna sarılan anne Gülcan ve şehidin kız kardeşi Ünzile Yılmaz, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konulan şehidin tabutu, tekbirler eşliğinde Mamak köyündeki babaevine taşındı.

Cenaze, dua edilmesi ve helallik alınmasından sonra köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Alim Işık, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
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