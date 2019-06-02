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Müdür yardımcısının elindeki telefon patladı

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki ortaokulda cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
 02 Haziran 2019 17:13
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Müdür yardımcısının elindeki telefon patladı

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki ortaokulda cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulunun müdür odasındaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Müdür Baş Yardımcısı Selahattin Öğüt'e ait cep telefonunun bataryasının aniden yanması, Öğüt'ün elindeki telefonu yere bırakması ve patlayan bataryadan duman çıkması yer alıyor.

Kayıtların devamında odadakilerin dosya yardımıyla telefonu pencerenin dışına aldığı görülüyor.

Öğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telefonun elindeyken aniden alev aldığını söyledi.

Sonrasında telefonu korkuyla yere bıraktığını ifade eden Öğüt, "Yoğun şekilde duman çıkmaya başladı. Ne olduğunu anlayamadım. Sonra incelediğimizde telefonun bataryasının alev alarak patladığını anladık." dedi.


Müdür yardımcısının elindeki telefon patladı
Anadolu Ajansı
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