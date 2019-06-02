Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
|02 Haziran 2019 15:08
|Yazdır
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın (26) cenazesi İdil'de toprağa verildi.
Hakkari'den helikopterle getirilen Barış'ın naaşı Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında yapılan törenin ardından Güzelova köyüne bağlı Alataş mezrasındaki camiye getirildi.
Kılınan cenaze namazından sonra Barış'ın cenazesi götürüldüğü Alataş Mezarlığı'nda defnedildi.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, şehidin babası İbrahim Barış'a Türk bayrağı teslim etti.
Törene, Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ile Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Mehmet Güngör de katıldı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış şehit olmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin borcunu sildirdiler
02 Haziran 2019 16:56
|Tatilin ikinci gününde 16 kişi öldü, 179 kişi yaralandı
02 Haziran 2019 16:17
|Ölen eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu
02 Haziran 2019 15:51
|Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı
02 Haziran 2019 15:47
|Siyah Maraş dondurması ürettiler
02 Haziran 2019 15:32
|Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
02 Haziran 2019 15:04
|Şehit Astsubay son yolculuğuna uğurlandı
02 Haziran 2019 15:00
|Okul duvarından tarihi yazıt çıktı
02 Haziran 2019 11:50
|Anadolu Otoyolu'nda trafik durma noktasında
02 Haziran 2019 11:39
|Şehit oğlunun vasiyetini yerine getirdi, mezun oldu
02 Haziran 2019 09:45