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Ziraat Bankası, 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı

Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı
 02 Haziran 2019 15:12
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Ziraat Bankası, 5,2 milyon emekliye ödeme yaptı

Ziraat Bankası, Ramazan Bayramı öncesi bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi, 31 Mayıs Cuma günü ödendi.

Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, bu süreçte bir günde 5,2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, devletin emeklilere sunduğu güzel bir imkan olarak devam eden bayram öncesi emekli ikramiyelerinin ilkinin ödemesine bu yıl cuma gününden itibaren başladıklarını belirterek, "Önceki ikramiyelerden farklı olarak tüm emekli gruplarının hesaplarına aynı zamanda ikramiyeleri yatırıldı. Bayramdan önceki hafta sonunda ikramiyelerini çekip alışverişte kullanmak noktasında emeklilerimizin cuma günü yoğun talepleri oldu. Tüm ödeme kanallarının efektif kullanımı, çalışma arkadaşlarımızın ekstra özverileri ile yoğunlukların müşteri memnuniyetinden ödün vermeden yönetiminin planlaması ve emekliliklerimize tüm kanallarımızdan yaptığımız bilgilendirmeler ile başarılı bir çalışma sürdürülmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

- 31 Mayıs'ta tüm kanallardan yaklaşık 6,4 milyon müşteri işlemi gerçekleşti

Ali Kırbaş, Ziraat Bankası'ndan maaş alan emeklilerin muhtemel şube yoğunluklarından etkilenmemeleri amacıyla ikramiye ödeme sürecinde şubelerin yaklaşık yarısında saat 08.00'den itibaren faaliyete başladıklarını kaydetti.

Emekli ikramiyeleri ödeme takvimi ve erken açılacak şubeler hakkında internet, sosyal medya ve kendilerine özel olarak attıkları SMS gibi tüm kanallar üzerinden müşterileri bilgilendirdiklerini aktaran Kırbaş, şunları kaydetti:

"Detaylı bilgi almak isteyen müşterilerimize çağrı merkezimiz üzerinden yardımcı olduk. Müşterilerimizin hizmet almak amacıyla yoğunlukla hangi saatlerde şubelerimize geleceğine dair şube özelinde analizler yaparak yoğunluk yönetiminde iş gücü planlamasını oluşturduk.

İkramiye ödemelerinin gerçekleştiği 31 Mayıs Cuma günü tüm kanallardan yaklaşık 6,4 milyon müşteri işlemi gerçekleştirilirken, bunun 1,2 milyon adedini şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu. Şubeden gerçekleştirilen işlem sayısının geçmiş dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduğu 31 Mayıs tarihi, operasyonel süreç yönetimi konusunda Ziraat Bankası'nın geldiği noktayı göstermesi adına güzel bir örnek oldu."

Müşterilerin ağırlıkla kullandıkları bir diğer kanalın ATM'ler olduğunu vurgulayan Kırbaş, "Gün sonunda yüzde 99'luk erişilebilirlik düzeyini yakaladığımız ATM'lerimizden yaklaşık 3 milyon işlem gerçekleştirildi. Burada öncelikli olarak bankamız müşterileri işlemlerini sağlıklı bir şekilde tamamlarken, ATM'lerimizden ücretsiz para çekme imkanına sahip Ortak ATM Platformu'na dahil kamu bankaları müşterileri de Ziraat Bankası hizmet kalitesinden faydalanma imkanı buldular. Müşterilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri, gün içinde fazla beklemeden işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla devreye aldığımız şubelerin erken açılması uygulamasına 3 Haziran Pazartesi günü ve Ramazan Bayramı sonrasında 7 Haziran Cuma ve 10 Haziran Pazartesi tarihlerinde de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Çiftçilerin ATM'lerden karşılayamadıkları acil nakit ihtiyaçlarını karşıladık"

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Kırbaş, 31 Mayıs Cuma günü hesaplarına destekleme ödemesi yatan çiftçilerin Ramazan Bayramı öncesi acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 1 Haziran Cumartesi günü de 32 şubede hizmet verdiklerini, bu sayede çiftçilerin ATM'lerden karşılayamadıkları acil nakit ihtiyaçlarını karşıladıklarını, Ramazan Bayramı'na problemsiz bir şekilde girmelerini sağladıklarını aktardı.

Banka organizasyon yapısında tüm hizmet kanallarının tek merkezden yönetildiğini belirten Kırbaş, şube, ATM ve çağrı merkezi gibi müşteriye temas ettikleri kanallarda birbirini tamamlayıcı süreçler sayesinde hızlı aksiyon alınabildiğini, operasyonel yetkinliğin üst seviyelere çıkartılabildiğini bildirdi.

Kırbaş, emekli ikramiyelerinin ödendiği 31 Mayıs Cuma günü, banka tarihinde gerçekleşen en yüksek işlem adedine ulaşıldığını aktararak, "Normal bir iş gününün yaklaşık 3 katı sayıda işlem gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gün de göstermektedir ki, müşteri memnuniyetinde düşüş yaşanmadan bu tarz bir operasyonu yöneten Ziraat Bankası, verimlilik esasları doğrultusunda yönetilen müşteri memnuniyetinin ön plana çıktığı bir örnek organizasyon haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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