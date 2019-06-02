Tatilcileri yeni gözdesi 'Orak Adası'
|02 Haziran 2019 15:44
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İzmir'in huzur dolu ilçesi Foça, kendine özgü dokusunu, doğasını ve tarihini koruyabilen ender yerlerden. Efsanelere konu olan Siren Kayalıkları, Fransız Tatil Köyü, Orak Adası, İngiliz Burnu koyları ve Menteşe Adası ile tatilcilerin gözdesi.
Antikçağdan bugüne gelen Siren Kayalıkları, Foça açıklarında Orak Adası'nın güneybatısında yer alıyor. Bu kayalıklarda fokların barındığı biri sualtında, beşi karada olmak üzere toplam altı mağara var. Foça da adını 'fok' anlamına gelen antik 'Phokaia' sözcüğünden alıyor. Akdeniz foklarının barınağı olduğu için adada kayalıklara çıkmak, yüzmek ve avlanmak yasak. Diğer adalarda ise yalnızca olta balıkçığına izin var. Adalara ve Foça çevresindeki pek çok koya Foça'dan tekne turlarıyla gidilebiliyor.
Orak Adası'nın yanı sıra İncir Adası, Metelik Adası ve Fransız Tatil Köyü ile İngiliz Burnu koyları güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Orak şekline benzeyen ve doğal yollardan oluşan Orak Adası, meteliğe benzeyen Metelik Adası ve martı sesleri eşliğinde insana huzur veren İncir Adası, gezi tekneleriyle tura çıkan tatilcilere kartpostallık fotoğraf çekme imkanı sunuyor.
Deniz, kum ve güneş üçlemesinin en harika noktalarından olan koylar ise yaz sıcağında serinlemek isteyen tatilcilere en iyi seçenek. İlçede otel işletmeciliği yapan turizmci yazar Sebahattin Karaca, bayramda otellerin tamamının tam kapasiteyle doluluk oranını yakaladığını belirterek, "Foça'ya dünyanın birçok ülkesinden turist geliyor. Foça, görülmesi ve gezilmesi gereken birçok tarihi ve doğal güzelliğe sahip. İnsanlar buraya tatile geldiklerinde, gönüllerince gezebilecekleri, yiyip içebilecekleri, yüzebilecekleri her türlü imkana sahip" dedi.
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