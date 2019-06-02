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Antalya çifte bayram yaşayacak

Antalya çifte bayram yaşayacak
 02 Haziran 2019 15:59
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Antalya çifte bayram yaşayacak

Antalya'da bayram tatili sürecince yaklaşık 300 bin yerli turistin konaklanmasının öngörüldüğünü belirten POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye genelinde ise bu sayının 5 milyon olacağını dile getirdi. Atmaca, bunun ekonomiye olan katkısının ise 10 milyar TL olacağına dikkat çekti.

Ramazan Bayramı tatili öncesinde Antalya bölgesindeki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı maksimuma ulaştı. Kente hava ve karayoluyla gelen yerli turistler, sahillere akın etti. Ülke genelinde ise turizm hareketinin milyonları bulacağı öngörülüyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, kentin 5 aylık dönemde ağırladığı turist rakamını ve bayram tatili sürecini değerlendirdi. Rakamların çok iyi olduğunu ifade eden Atmaca, mayıs ayının iyi geçtiğini vurguladı.

"Sayılar her geçen gün artıyor"

Atmaca, "İlk gelen bilgiler Antalya'nın 3 milyon turisti aştığı yönünde. Bu sektör için çok başarılı bir çalışma oldu. Geçen yıldan beri verdiğimiz emek, geliri arttırmak vardı. Bu da çalışmaların meyvesi olarak görüyorum. Meslektaşlarımdan aldığım bilgiler bu rakamların sezon sonuna kadar devam edeceği yönünde. Sayılar her geçen gün artıyor. Satış fiyatlarımızda özellikle Rus pazarında arttırmaya çalışıyoruz. 2016 yılındaki krizden sonra fiyatlarımız gerçekten çok düşmüştü. Bunu son 2 yılda arttırdık ama daha da arttırma şanımız var" dedi.

"Rusya beklentinin üzerinde"

Ciddi bir artışla karşı karşıya olduklarının altını çizen şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün pazarlarda artış var. Polonya pazarı geri döndü. İngiltere'de çok ciddi bir artış var. Almanya'da aynı şekilde güzel artışlar mevcut. Rusya'da beklentinin üzerinde. Geçen yıl mayıs ayında çok fazla Rus turist gelmesine rağmen bu yıl Antalya'da yüzde 9'luk bir artış var. Bunların hepsi sektördeki başarılı çalışmalar"

Atmaca, Ramazanın başlamasıyla iç pazarda hareketlilik başladığını kaydetti.

"Dünden itibaren Antalya'da yoğun anlar yaşıyoruz"

Bayram tatilinin turizme doping etkisi oluşturacağına işaret eden Atmaca, Akdeniz'de bulunan otellerin doluluk oranının çok iyi seviyelerde olduğunu kaydetti. Atmaca, " 'Otellerde yer kalmadı' desek doğru olur. 9 günlük tatil, önümüzdeki hafta üniversite sınavı olması, hepsi bir araya geldiğinde iç pazarda iyi bir hareketlilik başladı. Dünden itibaren Antalya'da yoğun anlar yaşıyoruz" dedi.

Yerli turistin ekonomiye katkısı 10 milyar TL olacak

Kentte yaklaşık 300 bin yerli turistin konaklanmasının öngörüldüğünü belirten POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Türkiye genelinde ise bu sayının 5 milyon olacağını dile getirdi. Atmaca, bunun ekonomiye olan katkısının ise 10 milyar TL olacağına dikkat çekti.

"16 milyon turisti ağırlayabiliriz"

2019 yılı için hedef belirlenen 16 milyon turist rakamına da değinen Atmaca, "Şuanki rakamlara göre biz çok rahat 16 milyon turisti ağırlayabiliriz. Her geçen günde rakamları yükseleceğiz. İnşallah arzuladığımız, 'kişi başı bin dolar' seviyesine kadar getireceğiz" diye konuştu.

"Sadece Rusya ve Almanya endeksli çalışmıyoruz"

2016 yılında yaşanan kriz nedeniyle pazarlarda ciddi düşüş yaşandığını hatırlatan Ülkay Atmaca, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bir tek Ruslarla yaşanan bir problem değildi. O yıl birçok pazarda ciddi gerilemeler olmuştu. 2017'de toparlanma sürecine girdik, 2018'de ise bütün zamanların en iyi yılı oldu. Şimdi ise 2018'den çok daha iyiyiz. Sektör olarak aynı pazarların içinde olmamak için ürün ve ülke çeşitliliğini arttırmak zorundayız. Bu da Polonya'da, doğu blok ülkelerinde yaptığımız çalışmalarda bunu elde ettik. Sadece Rusya ve Almanya endeksli çalışmıyoruz. Biz bu ülkeye ve bu şehre her ülkeden turist gelsin istiyoruz."
İhlas Haber Ajansı
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