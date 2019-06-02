Teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi
|02 Haziran 2019 16:03
|Yazdır
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ve İlçe Jandarma Alay Komutanlığı unsurlarınca Faraşin bölgesinin Versimaylık mevkisinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Hayati Bilgin Operasyonu" düzenlendi.
Operasyon kapsamında yürütülen arazi taramasında teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi.
Mağarada yapılan aramada, teröristlere ait uyku tulumu, arazi botu, 7 çadır, 40 tüp, 1 fırın, 2 araç aküsü, 10 battaniye, kablo ile örgütsel doküman ele geçirildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|PKK itirafçısı kız: Zorla dağa götürdüler
02 Haziran 2019 15:36
|Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2019 08:31
|Hakkari'den acı haber: 2 şehit, 1 yaralı
01 Haziran 2019 23:21
|PKK'ya ait 3 katlı ve 5 bölmeli mağara bulundu
01 Haziran 2019 21:04
|FETÖ'den aranan şüpheli yakalandı
01 Haziran 2019 18:49
|FETÖ'den aranan eski emniyet amiri yakalandı
01 Haziran 2019 16:13
|Mersin merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
01 Haziran 2019 13:45
|Irak'ın kuzeyine hava harekatında PKK hedefleri vuruldu
01 Haziran 2019 13:31
|Teröristlere yardım eden 2 şüpheli tutuklandı
01 Haziran 2019 13:08
|FETÖ'nün ABD'deki okulu kapanma yolunda
01 Haziran 2019 12:42