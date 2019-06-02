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'Başkan evini belediye işçilerine tamir ettirdi' iddiası

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kentte yeni tuttuğu evi belediye çalışanlarına tamir ettirdiğini belirterek yapılan uygulamayı eleştirdi.
 02 Haziran 2019 16:07
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'Başkan evini belediye işçilerine tamir ettirdi' iddiası

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in kentte yeni tuttuğu evi belediye çalışanlarına tamir ettirdiğini belirterek yapılan uygulamayı eleştirdi.

31 Mart günü yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Millet İttifakının CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin Bilecik Belediye Başkanı seçilmişti. İstanbul'da yaşayan Şahin, seçim sırasında kullandığı evden ayrılarak Osmangazi (TOKİ) Mahallesinde bulunan Öykü Sitesi'nde bir villa tuttu. AK Parti kanadı evin tadilatını Bilecik Belediyesine bağlı Atölye Amirliği tarafından ve belediye ait araçlarla yapıldığını bildirerek duruma tepki gösterdi.

"Belki de villayı da AK Parti yapmıştır"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık sosyal medya üzerinden, "Elbet açıklaması vardır Semih beyin. Belki de villayı da AK Parti yapmıştır. Yıkıp yerine daha iyisini yapacaktır" dedi.

"Neresi hakka, neresi adalete uygun, neresi doğru anlamış değilim"

Bilecik Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya ise; Semih Şahin'i eleştirerek, "Hayırlı işler Semih hocam. Her basın açıklamasında haktan adaletten bahseden Bilecik Belediye Başkanının milletin vergileriyle maaşları ödenen işçileri, kamuya hizmet için kullanılması gereken belediyeye ait araçları kendi özel işinde günlerdir kullanmasının neresi hakka, neresi adalete uygun, neresi doğru anlamış değilim" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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