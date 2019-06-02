Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor

Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dısı islemler icin 28,4 milyar TL, perakende islemleri ise 31,5 milyar TL oldu.

AA muhabirinin TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğiyle hazırlanan "e-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı raporundan derlediği bilgilere göre, Amerikalı tüketiciler, yüzde 57 oranında Çin, yüzde 10 oranında İngiltere ve yüzde 6 oranında Kanada'dan ürün sipariş ediyor.

Çin ise e-ticarette ithalatının yüzde 42'sini Japonya, yüzde 14'ünü ABD ve yüzde 12'sini Hong Kong'dan yapıyor.

"Turkiye e-Ticaret Pazar Buyuklugu" raporuna atıfla verilen bilgilere göre, Türkiye'nin e-ticarette büyüklüğü perakende dısı islemler icin 28,4 milyar TL, perakende islemleri ise 31,5 milyar TL oldu. Online perakende alanında tüketicilerin yüzde 70'ten fazlası mobil kanallardan, cironun da yüzden 60'tan fazlası yine mobil üzerinden geliyor.

Türkiye'de tüketicilerin online dünyada en cok islem yaptıgı kategoriler; giyim, elektronik eşya, yemek siparisi, seyahat/konaklama ve kitap seklinde sıralanıyor. Son 6 ay icinde alısveris gerceklestirilmis satın alma alt kategorilerine bakıldıgında, elektronik kategorisinde birinci sırada yüzde 51,97 ile telefon aksesuarları, anne/bebek/oyuncak kategorisinde ilk sırada yüzde 53,27 ile bebek bezi, hızlı tuketim kategorisinde ise birinci sırada yüzde 74,1 ile deterjan ve temizlik urunleri bulunuyor.

Türkiye'de bulunan 3,1 milyon isletmenin yüzde 55'lik kısmı (1,7 milyon işletme), ticari faaliyetlerini geliştirmek için Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger'i kapsayan Facebook uygulama ve hizmet ailesini kullanıyor. Arastırmanın odaklandıgı donemde Facebook platformları aracılıgıyla tetiklendigi tahmin edilen dogrudan tuketici harcamaları 6,3 milyar TL olarak tahmin ediliyor.

- e-ticarette Çin başı çekiyor

Çin'in, geçen yıl 13,41 trilyon dolarlık GSMH'ye sahip olduğu belirtilen raporda, 634 milyar dolarlık B2C (ticari firmaların müşterilerine internet ortamından yaptıkları satış işlemleri) e-ticaret pazar buyuklugu ile de dunyada lider konumda bulunduğu vurgulanıyor.

ABD'nin B2C e-ticaret pazar buyuklugu 504 milyar dolar olarak tespit edilirken, Turkiye'nin 6,1 milyar dolar olarak gerceklesti.

- İnternet satışlarında ev kategorisi ürünlerinin artması bekleniyor

Rapordaki veriler dikkate alındığında, Y kusagını (1980-1999 arası doğanlar) hedefleyen sirketlerin icerik pazarlamasına, omni-channel musteri deneyimine, satıs oncesi ve satıs sonrası hizmetlerde musteri alısveris deneyimine yonelik calısmalarda bulunması gerekiyor. Z kusagı ise kendisinden once gelen Y kusagı ile benzerlikler sergilemekle birlikte hayata gozlerini dijital dunyanın icerisinde actıgı icin seleflerine gore daha fazla teknoloji odaklı olup sosyal medyayı daha yogun sekilde kullanıyor.

Y ve Z kusaklarından olusan bu genc kitlenin alısveris alıskanlıklarına bakıldıgında, yüzde 87'si, yuksek gelir rakamlarına sahip olmamalarına karşın bilinen markalardan alısveris yapmayı tercih ediyor. Dunyada mobil odemelerin yüzde 39'u Y, yüzde 33'u ise X kusagı (1965-1979 arası doğanlar) tarafından yapılıyor. Rapordaki beklentilere göre, yakın zamanda Y ve Z kusaklarının ev urunleri satın alma donemine girecek olmaları nedeniyle ev kategorisi internet satıslarının artması öngörülüyor.

Türkiye'de yetişkin bireylerin yüzde 98'i mobil telefona sahipken, bunlardan yüzde 77'si akıllı telefon kullanıyor. 18-34 yas grubu, 35-50 yas grubuna kıyasla mobil telefonlarını bilgisayara gore daha fazla tercih ediyor. Bu yas grubunun ozellikle alısveris sitelerine goz atma ve online olarak urun satın alma islemlerinde akıllı telefonları, dizustu ve masaustu bilgisayarlarından daha fazla kullanması dikkati çekiyor.

Türkiye'de online satın almaların yüzde 38'i cep telefonu, yüzde 36'sı dizüstü bilgisayardan yapılıyor. Alışveriş sitelerine göz atma oranlarında ise yüzde 46 ile yine cep telefonu başı çekerken, cep telefonunu yüzde 33 ile dizüstü bilgisayar takip ediyor. Mobil cihazların kullanım oranı, sadece e-ticaret islemlerini degil, odeme yontemi alıskanlıklarını da degistiriyor. Yakın gelecekte gelismis ekonomilerde her 5 kisiden 3'ünün online alısveris, her 10 kisiden 7'sinin de odeme yapmak icin mobil telefonlarını kullanacagı ongorulüyor.

- Günde 7 saat internet kullanıyoruz

Rapora göre, Türkiye'de en fazla kullanılan sosyal medya platformu yüzde 92 ile YouTube olurken, YouTube'u sırasıyla yüzde 84 ile Instagram ve yüzde 82 ile Facebook takip ediyor.

Genc nufusla yakından ilgili oldugu dusunulen sosyal medya kullanım oranları acısından Turkiye detaylı incelendiginde, mevcutta 52 milyon sosyal medya kullanıcısının bulundugu ve bu kullanıcıların yaklasık 44 milyonunun mobil cihazlar ile sosyal medyadan faydalandıkları gorulüyor.

Turkiye'deki kullanıcıların kullanım alıskanlıklarına bakıldıgında, internette gunde ortalama 7 saat geciren kullanıcılar, bunun yaklasık 2 saat 46 dakikasını sosyal medyada harcıyor.