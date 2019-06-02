Haber sunucularından öğretmenlere diksiyon eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan ve haber spikerlerinden öğretmenlere Türkçe'nin kullanımı ve diksiyon eğitimlerini içeren "Önce Türkçe Projesi" kapsamında, ilk eğitici eğitimleri tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimlerini içeren "Önce Türkçe Projesi" başlatıldığını nisan ayında duyurmuştu.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, öğretmenlere yönelik ilk ''Türkçe'nin Kullanımı ve Diksiyon Eğitici Eğitimi'' düzenlendi.

Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde 11-18 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen eğitici eğitimine Ankara'da resmi okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin yanı sıra Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı branşlarından toplam 200 öğretmen katıldı.

Eğitim görevlisi olarak haber spikerlerinden Cem Öğretir, Duygu Canbaş, Zafer Kiraz, Ekrem Açıkel, Tijen Karaş, Erhan Ertürk, Serkan Bayam, Seda Öğretir, Fuat Kozluklu ve Nihan Günay'ın görev aldığı kursta diksiyon, nefes ve ses kullanımı, konuşma türleri ve etkili konuşma, sözsüz iletişim, beden dili konu başlıklarını içeren eğitimler gerçekleştirildi.

- Türkçenin aktarımında öğretmenler kilit taşı

Bakanlık, diksiyon eğitimini alan öğretmenlerle ilgili bir video hazırladı. Videoda, Bakan Selçuk'un "Önce Türkçe, sonra da Türkçe" ifadelerine yer verildi.

Öğretmenlerden Leyla Yüce, kursa gönüllü olarak katıldığını dile getirdi.

Öğretmen Emel Bozkurt da dilin kültürün aktarımında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, bu aktarımda öğretmenlerin kilit taşı olduğunu vurguladı.

Deniz Sakça isimli öğretmen ise Bakan Ziya Selçuk'un "Önce Türkçe" ifadelerini duyduklarında çok heyecanlandıklarını ve kursa katıldıklarını anlattı.