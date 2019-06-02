1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alternatif tatil arayanların adresi 'saklı cennet'

"Trakya'nın saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli, farklı dönemlerden kalan tarihi eserleri, benzersiz doğal güzellikleri, denizi ve lezzetleriyle, alternatif tatil arayanlara ev sahipliği yapacak- Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, "sakin şehir" Vize'de dinlenmek isteyenler, tatil rotalarına Kırklareli'ni de ekliyor
 02 Haziran 2019 17:26
Yazdır
Alternatif tatil arayanların adresi 'saklı cennet'

"Trakya'nın saklı cenneti" olarak adlandırılan Kırklareli, tarihi, doğası, denizi ve lezzetleriyle, Ramazan Bayramı'nda alternatif tatil arayanları ağırlayacak.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük longoz ormanlarında dolaşmak, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in dökümhanesinde tarihi koklamak, "sakin şehir" Vize'de dinlenmek isteyenler, bayram tatilinde rotalarını Kırklareli'ne çeviriyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, kentte bulunan İğneada, denize akan derelerin getirdiği kumların birikerek kıyıda set oluşturması ve dere ağzını kapatması sonucu meydana gelen özel bir ekosistem olan longozların en güzel örneklerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Bu özelliğiyle hemen her mevsim doğa turizmini tercih edenleri ağırlayan İğneada, uzun sahili ve ormanlarıyla görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

Mert, Saka ve Erikli göllerinin önündeki alüvyon kumullar nedeniyle, Istranca Dağları'ndan akan derelerin kar erimesi sonucu yükselmesiyle oluşan subasar ormanları, farklı bitki ve hayvan türleriyle, doğa turizmini sevenlere alternatif sunuyor.

Maviden yeşile yolculukta, karaca, geyik, yaban domuzu, kurt, tilki, çakal, sansar, su samuru gibi hayvanları görebilmenin, yüzlerce tür kuş gözlemlemenin, doğanın daha önce hiç rastlanılmayan renklerine tanık olmanın heyecanı, İğneada ziyaretçilerini çeken en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

- Dupnisa Mağarası ve antik tiyatro

Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'da görülmeye değer yerler arasında bulunuyor.

Demirköy ilçesi Sarpdere köyünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te ziyarete açılan mağara, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor.

Vize ilçesindeki, Geç Roma dönemine ait, Trakya'nın tek antik tiyatrosu ile Istranca eteklerinde yer alan köyler, ziyaret edilecek yerler arasında bulunuyor.

İğneada ve Kıyıköy beldeleri, çadır turizmi yapmak isteyenleri de ağırlıyor.

- Köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurdu

Kırklareli, köftesi, hardaliyesi, balığı ve manda yoğurduyla kendinden söz ettiriyor.

Istranca ve longoz ormanlarının temiz havasında yetişen hayvanların etinden yapılan köftenin yanı sıra manda yoğurdu, Karadeniz'in sularında yakalanan taze balık ile yöreye özgü üzümden elde edilen hardaliye, damaklarda ayrı lezzet bırakıyor.

Bunların yanında yöreye özgü diğer et ve süt ürünleri ile köylü kadınların hazırladığı lezzetler, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kırklareli, İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre uzakta bulunuyor.

- "Kentin mavisi ve yeşili göz dolduruyor"

Vali Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde huzur bulmak ve dinlenmek isteyenlerin adresinin Kırklareli olacağını söyledi.

Kentin doğası, tarihi ve lezzetleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Bilgin, "Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ile Kıyıköy beldesi ve longoz ormanları, dünyada görülmeye değer yerler arasında. Bu nedenle Ramazan Bayramı tatilinde tüm vatandaşlarımızı bölgemize davet ediyoruz. Denizle ormanın buluşmasının görülmesi gerek." dedi.

Kentin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını anlatan Bilgin, "Kentin mavisi ve yeşili göz dolduruyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Annesini trafik polisine şikayet etti
02 Haziran 2019 19:03		 Yaya geçidinde engelliye de 'yol yok'
02 Haziran 2019 18:48
15 ay geçti, o pilottan hala haber yok
02 Haziran 2019 18:43		 Evde başladılar, siparişlere yetişemeyince iş yeri açtılar
02 Haziran 2019 18:38
Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı
02 Haziran 2019 17:31		 Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti
02 Haziran 2019 17:04
Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin borcunu sildirdiler
02 Haziran 2019 16:56		 Tatilin ikinci gününde 16 kişi öldü, 179 kişi yaralandı
02 Haziran 2019 16:17
Ölen eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu
02 Haziran 2019 15:51		 Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı
02 Haziran 2019 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak
Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kadın memurların etek boyu cetvelle mi ölçülecek?
LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu
İstanbul seçimleri için 4 anket sonuçları
Ekonomide tam isabet
Mahalleli anne kıza taciz olayında tacizciyi linç etti
YÖK'ün ALES'te yaptığı yetki devri, kadro ilanlarında hataya neden oluyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 3
abdullah şevki 1
efsun 2
trafik kazası 3
çirkin olmak 4
Hüsnü-i kuruntu 2
plise perde 1
ekrem imamoğlu 1
zaman öldürmek 6
Güzel kaybetik 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam