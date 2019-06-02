1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı

Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde 3 Haziran Pazartesi günü yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
 02 Haziran 2019 17:31
Yazdır
Kuzey ve iç kesimler için yağış uyarısı

Yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerindeki bazı illerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve doğu, Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaş-Kumluca arasında akşam saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Annesini trafik polisine şikayet etti
02 Haziran 2019 19:03		 Yaya geçidinde engelliye de 'yol yok'
02 Haziran 2019 18:48
15 ay geçti, o pilottan hala haber yok
02 Haziran 2019 18:43		 Evde başladılar, siparişlere yetişemeyince iş yeri açtılar
02 Haziran 2019 18:38
Alternatif tatil arayanların adresi 'saklı cennet'
02 Haziran 2019 17:26		 Genç bisikletçi babasının vasiyeti için vites yükseltti
02 Haziran 2019 17:04
Harçlıklarıyla ihtiyaç sahiplerinin borcunu sildirdiler
02 Haziran 2019 16:56		 Tatilin ikinci gününde 16 kişi öldü, 179 kişi yaralandı
02 Haziran 2019 16:17
Ölen eşinin yerine muhtarlığa adaylığını koydu
02 Haziran 2019 15:51		 Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna uğurlandı
02 Haziran 2019 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Cezasının yüzde 50'sini çeken serbest kalacak
Bir Üniversite daha görevde yükselme sözlüsünde kimsenin hakkını yemedi
Cezaevlerinden 100 bin kişi bırakılacak
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Kadın memurların etek boyu cetvelle mi ölçülecek?
LGS Türkçe sorularında okuma kültürü fark oluşturdu
İstanbul seçimleri için 4 anket sonuçları
Ekonomide tam isabet
Mahalleli anne kıza taciz olayında tacizciyi linç etti
YÖK'ün ALES'te yaptığı yetki devri, kadro ilanlarında hataya neden oluyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Güzel kaybetik 1
ekrem imamoğlu 1
iki bayram arası 5
Soğuk ısırması 1
Hüsnü-i kuruntu 2
Kim neyden çok bahsediyorsa onda ondan yok 1
yakınmak 2
plise perde 1
Binary sistem 1
Paranormal 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Y. Lisans ve Doktora Program İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Türk Kızılayı Lise Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Üniversite Stajyer Alım İlanı
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Türk Kızılayı Sağlık Uzmanı Alım İlanı
Kuala Lumpur Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam