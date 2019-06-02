Bakan Kurum'dan depreme ilişkin ilk açıklama
|02 Haziran 2019 17:36
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tüm Sakarya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Ofisi Ziyareti'ni ziyaret etti. Kurum burada Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
"İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil"
Sakarya'da meydana gelen depremle ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün 16.08'de Sakarya ilimizin Hendek ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk aldığımız bilgilerde herhangi bir can veya mal kaybı söz konusu değil. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri hem valimiz gerekli koordinasyonu sağlıyorlar. Tespitlerimizi yapıyoruz. Tüm Sakarya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil bir şekilde kentsel dönüşümü ülkemizde tamamlamak zorundayız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu
02 Haziran 2019 19:08
|Adıyaman Kesmetepe'de seçimi DSP kazandı
02 Haziran 2019 18:58
|Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yine Ak Parti kazandı
02 Haziran 2019 18:33
|Beş ildeki bazı muhtarlık seçimleri de yenilendi
02 Haziran 2019 18:28
|Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi
02 Haziran 2019 18:09
|Bakan Selçuk: Yetki ve sorumlulukların farkındayız
02 Haziran 2019 18:04
|Bakan Soylu'dan 'aşırı hız yapmayın' uyarısı
02 Haziran 2019 17:56
|3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi sona erdi
02 Haziran 2019 17:21
|'Bu asil milletimizi terör belasından kurtaracağız'
02 Haziran 2019 17:17
|Kadın vali, yörüklerle 16 kilometre yürüdü
02 Haziran 2019 16:31