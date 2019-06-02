Samsun turizminde 'karekodlu' dönem

Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentin turizm haritası yeniden hazırlandı.

Türkiye'nin ilk uluslararası adrenalin yüklü ekstrem sporlar festivaline ev sahipliği yapan Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, Karadeniz'in tek, dünyanın ise dolgu alanı üzerine inşa edilen ilk golf sahası Samsun Golf Sahası, barındırdığı ekolojik çeşitlilik nedeni ile UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, asırlık çivisiz camileri, kaya mezarları, mavi bayraklı plajları ile ön plana çıkan, Kurtuluş meşalesinin yakıldığı ilk adım kenti Samsun, daha çok turiste ev sahipliği yapmak istiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, kentin en son 15 yıl önce güncellenen turizm haritasının yenilenmesi için sürdürülen çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Güncellenen haritada teknolojik imkanların da kullanıldığına işaret eden İpekdal, şöyle devam etti:

"Haritanın güncellenmesinin yanı sıra teknolojik yenilikleri de haritada kullanalım istedik. Bu nedenle haritanın bir yönünde Samsun'un tarihi, kültürel, turistik değerlerini nokta olarak belirtirken, diğer yönünde biraz daha ayrıntılı merkez ilçelerin tarihi, kültürel, turistik noktalarını karekodlu olarak işledik. Kod okutulduğunda doğrudan Google Maps üzerinden bilgi hem de yol tarifi telefona inmiş oluyor."

İpekdal, kodun aynı zamanda kullanıcıyı Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürülüğünün internet sayfasına yönlendirerek yer hakkında gerekli bilgileri aktardığını anlattı.

Kullanıcıların sitede bilgileri İngilizce ve Almanca olarak da görebildiğini aktaran İpekdal, şunları dile getirdi:

"Bu yöndeki çalışmalarımız sürüyor. Arapça ve Rusça konusunda da bir çalışma planlıyoruz. Kullanıcılar cep telefonundan karekod uygulamasına girerek kentle ilgili tüm bilgileri elde edebiliyor. Haritada ayrıca daha önce hazırladığımız Rota Samsun broşürüne yönlendiren karekod var. Buraya da bakıldığında 4 günlük bir Samsun rotasını haritada görebiliyorsunuz. Turizm amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili de bir karekod haritamızda yer alıyor. Yaklaşık 200 nokta haritaya işlendi. Karekodlu yaklaşık 80 nokta var. Bir şehri tanımak önemli. Tanımadığınız bir şehri gezemezsiniz. Bu bilgileri muhatabına ulaştırmak da önemli. Bu nedenle bu çalışmayı internet sayfamıza da yükledik. Turizm haritasını telefonunuza da yükleyebiliyorsunuz."

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışının 100. yılı olduğuna işaret eden İpekdal, "19 Mayıs 1919'un 100. yılı kapsamında böyle bir çalışmayı yapmak da önemli. Biz Samsun'un doğal güzelliklerini ve kültürel derinliği ile tarihini insanlara aktarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Çalışmayla ilgili kamu kurumları, kaymakamlık ve ilçe belediyelerinden destek aldıklarını ifade eden İpekdal, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) tarafından 5 bin adet basılan haritanın dağıtımının sürdüğünü kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık 600 bin ziyaretçi ağırladıklarını, günübirlik ziyaretçilerle bu rakamın çok daha yukarılara çıktığını söyleyen İpekdal, hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu sözlerine ekledi.