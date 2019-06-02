Recete ve faturaların teslim suresi uzatıldı
Saglık hizmet sunucularının 2019 Mayıs donemi icin SGK'ye teslim etmesi gereken recete ve faturaların teslim suresi 21 Haziran'a kadar uzatıldı
|02 Haziran 2019 18:00
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Saglık hizmet sunucularının 2019 Mayıs donemi icin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim etmesi gereken recete ve faturaların teslim suresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı bildirildi.
SGK Basın ve Halkla Iliskiler Musavirliginden yapılan acıklamada, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla saglık hizmet sunucularının 2019 Mayıs donemi icin SGK'ye teslim etmesi gereken recete ve faturaların teslim suresinin 21 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.
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