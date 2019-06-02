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Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi

Yüksek Seçim Kurulu, 3 ilçe ve bir beldede yenilenen mahalli idareler seçimine ilişkin yayın yasağını saat 18.30'da kaldıracak
 02 Haziran 2019 18:09
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Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 3 ilçe ve bir beldede yenilenen mahalli idareler seçimine ilişkin yayın yasağını saat 18.30'da kaldıracak.

Edinilen bilgiye göre, YSK tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde bugün yapılan yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

Oyların sayım işlemi sürerken YSK, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanarak yayın yasağı saatini 21.00'den 18.30'a çekti.

Seçim sonuçları, bu saatten itibaren basın yayın kuruluşlarınca yayımlanabilecek.
Anadolu Ajansı
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