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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'da turistik tesisler, bayram nedeniyle tatilcilerini beklerken, güvenlik güçleri de tatilcilerin güvenliği için hazırlıklarını tamamladı- Muğla İl jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri turizm merkezi güzergahlarında denetimlerini havadan ve karadan artırdı
 02 Haziran 2019 18:14
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Turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu

Tatil cenneti Muğla'da turizm işletmeleri Ramazan Bayramı nedeniyle oluşacak yoğunluğa yönelik hazırlıklarını günler öncesinden tamamlarken, jandarma ve polis ekipleri trafik ve yol güvenliği için tedbirler aldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla vatandaşların ilgi gösterdiği Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde artan trafik nedeniyle Muğla'da polis ve jandarma Bölge Trafik ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Kara yolu güzergahındaki trafik polisleri ve jandarma ekipleri alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırırken, denetimlerde hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Denetimler, bayram tatili boyunca sık sık tekrarlanacak.

Özellikle İstanbul, Ankara ile yakın iller İzmir, Denizli ve Aydın'dan gelen ziyaretçiler, Bodrum, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve Datça trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Gökova Kavşağı, Marmaris Çetibeli uygulama noktası ile Köyceğiz yol güzergahındaki uygulama noktalarını gezerek denetimleri yerinde inceledi.

Civelek, burada sohbet ettiği sürücülerden yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının hayat kurtardığını söyledi.

Vali Civelek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramlarda trafik yoğunluğu nedeniyle artan kazaları önleyebilmek, trafik kazalarını en aza indirebilmek için il genelinde trafik düzeni ve güvenliğine yönelik tedbirleri en üst seviyeye çıkarttıklarını söyledi.

Denetimlerin artırıldığını, dronla ve helikopterlerle de havadan denetim yaptıklarını ifade eden Civelek, amaçlarının bayramlarda trafik yoğunluğu nedeniyle artan kazaları önleyebilmek, trafik kazalarını en aza indirebilmek olduğunu vurguladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Muğla ve ilçelerinde ziyaret yoğunluğu yaşandığına işaret eden Civelek, bu nedenle tüm tedbirlerin alındığını, misafirlerin gönüllerince tatil geçirmelerini amaçladıklarını bildirdi.

- Çocuklar hatalı sürücüleri "kırmızı düdükle" uyaracak

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda bulunan çocuklara Vali Civelek ve protokol üyeleri tarafından İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıttı.

Çocuklara ayrıca karne verilerek, bu karnelerin doldurulması ile yapılan çekilişte bisiklet hediye edileceği anlatıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan sürücüler ise ekiplere teşekkür ederek çalışmaların devam etmesini temenni etti.
Anadolu Ajansı
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