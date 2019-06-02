Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline ve yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verilen 9 ildeki bazı ilçe, belde, mahalle ve köylerde yenileme seçimleri yapıldı.

Oy verme işlemi tüm yerlerde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde yenileme seçimi gerçekleştirildi.

Cezaevi sandıkları hariç 21 bin 810 seçmenin bulunduğu Honaz'da 76, 5 bin 219 seçmenin bulunduğu Yusufeli'de 20, 6 bin 396 seçmenin bulunduğu Keskin'de ise 24 sandık kuruldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimleri de tamamlandı.Beldede 205 seçmen için 7 sandık hazırlandı.

- Muhtarlık seçimleri

Beş ildeki bazı muhtarlık seçimleri de yenilendi.

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede vatandaşlar muhtar seçmek için sandık başına gitti. Derebaşı Mahallesi'ndeki 378 seçmen için 2, Bozyurt Mahallesi'ndeki bin 410 seçmen için 5 sandık kuruldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde, yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri tamamlandı. Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin muhtarlık için yarıştığı seçimde Hacı Seyyit Taşan İlkokulunda toplam bin 980 seçmen için 6 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Hacıhasanlar köyündeki muhtarlık seçimi yenilendi. Seçimde Kazım Karakuş, Zekai Karakuş, Fikret Karakuş ve Hasan Karasaban yarıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'ndeki yenilenen muhtarlık seçiminde Rasim Kösemen ve Yalçın Kösemen yarıştı. Muhtarlık seçiminde 68 oy kullanıldı.

Sivas'ta da 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat Susuz'un sabıka kaydının çıkması gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilen Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki seçimde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ aday oldu. 4 Eylül Ortaokulunda 2 bin 175 seçmen için 7 sandık kuruldu.

Sivas'ın ilçelerden Divriği'de Kale ve Kültür, Suşehri'nde Yeni, Gürün'de Hacılar mahalleleri, merkeze bağlı Gümüşdere ve Kumyurt ile Hafik'in Bayramtepe köylerinde muhtarlık; Akyurt, Akpınar, Yıldızeli'nin Danişment, Akıncılar'ın Abdurrahman, Divriği'nin Kaledibi ve Gözecik, Suşehri'nin Balkara köylerinde de aza seçimleri yeniden yapıldı.