Evde başladılar, siparişlere yetişemeyince iş yeri açtılar
İstanbul'da evde yaptıkları pasta ve kekleri sosyal medya üzerinden satan iki kadın ürünlerinin yoğun ilgi görmesi üzerine iş yeri açtı.
|02 Haziran 2019 18:38
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Bahar Mülayim Şendur ve Burcu Şentürk. İki girişimci kadın, bir süre evde yaptıkları pasta ve kekleri sosyal medya üzerinden satmaya başladı.
Birbirinden güzel ürünler kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Bunun üzerine iş yeri açmaya karar verdiler.
Kısa süre önce de Kadıköy Acıbadem'de Kekevim adıyla pastane açtılar.
Butik pasta ve kurabiyeler kısa sürede yoğun ilgi görmeye başladı.
İki kardeş gösterilen ilgiden memnun. Ürünlerini özen göstererek hazırladıklarını belirten Bahar Mülayim Şendur ve Burcu Şentürk kardeşler kadınlara örnek olmaya da çalıştıklarını ifade ettiler.
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