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Yaya geçidinde engelliye de 'yol yok'

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı son düzenlemelerine rağmen araç sürücülerinin, yaya geçidinde yayalara yeterince yol vermediği belirlendi. İstanbul'da yapılan sosyal deney, sürücülerin yayalara ve engellilerin geçişine yasa ile tanınan önceliğe uymadığını gözler önüne serdi.
 02 Haziran 2019 18:48
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Yaya geçidinde engelliye de 'yol yok'

İçişleri Bakanlığı, trafik kazalarında her yıl yaklaşık 1700 yayanın yaşamını yitirmesi üzerine bu yılın ilk aylarında harekete geçti. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı.

Düzenleme ile araç sürücülerinin, polis veya trafik ışığı bulunmayan ancak, trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken 'yavaşlamak', buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa 'İlk geçiş hakkını vermesi' zorunlu hale geldi. Bu kurala uymayan sürücülere 488 TL para cezası kesileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine 81 ilde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Toplumda 'dezavantajlı grup' olarak adlandırılan çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin de katılımı sağlanarak etkinlikler de yapıldı.

ENGELLİDEN SOSYAL DENEY

Henüz 16 yaşında sığ suya yaptığı atlayış ile duran kalbi suni teneffüs ile çalıştırılan ve iki kez belden aşağısı felç olmasına rağmen yaşama sımsıkı sarılan engelli Youtuber, Serhat Erönal (38), düzenlemenin sonuçlarını görebilmek için 'Sosyal deney' yaptı.

Kadıköy'deki bir yaya geçidine tekerlekli sandalyesi gelen Erönal'ın yolun karşı tarafına geçmek istediğini gören sürücülerin önemli bölümü durmadığı gibi, direksiyonu kırıp yanından geçmeyi tercih etti. Bazı duyarlı sürücü ve yayaların yardımı ile karşıya geçebilen Serhat Erönal, tekerlekli sandalye kullanmak durumunda kalan engellilerin yayalar gibi hızlı adımlarla seri hareket edemedikleri için çektikleri sıkıntıları gözler önüne sergilemeye çalıştığını söyledi.

DHA
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