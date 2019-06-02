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Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Gönen-Bandırma seferini yapan halk otobüsünün devrilmesi nedeniyle yaralanan 9 kişiden biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
 02 Haziran 2019 18:53
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Balıkesir'de otobüs devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde halk otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.K. (60) idaresindeki 10 TY 015 plakalı halk otobüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun 5. kilometresinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Araç, daha sonra yana devrildi.

Kazada, Gönen-Bandırma seferini yapan otobüsteki kişilerden 9'u yaralandı.

Bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeliha Çekiç (69), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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