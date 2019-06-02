Adıyaman Kesmetepe'de seçimi DSP kazandı
|02 Haziran 2019 18:58
|Yazdır
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.
Beldede okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı.
Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı.
Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.
9 Nisan'da Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde seçimlerin iptal olduğu bildirilmişti.
31 Mart seçim sonuçlarına göre beldede, CHP 281, DP 281, DSP 242 oy almıştı. DSP Kesmetepe beldesi belediye başkan adayı Ali Yılmaz, 1081 No'lu sandıkta mükerrer oy kullanıldığının tutanakla tespit edildiği, diğer adayların oylarının eşit olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etmiş, İlçe Seçim Kurulunun ret kararının ardından Yılmaz, İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın da reddedilmesiyle seçimlerin iptali için YSK'ye itiraz etmişti.
YSK, İl Seçim Kurulunun kararını kaldırarak seçimin iptaline ve Kesmetepe beldesinde 2 Haziran'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanı Soylu'nun helikopteri acil iniş yaptı
02 Haziran 2019 21:13
|Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimleri CHP kazandı
02 Haziran 2019 21:08
|Kazada ölen muhtarın yerine eşi seçildi
02 Haziran 2019 21:00
|Seçim yenilenince muhtarlık babadan oğula geçti
02 Haziran 2019 19:38
|Bakan Varank sahurda gençlerle buluştu
02 Haziran 2019 19:33
|3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu
02 Haziran 2019 19:08
|Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yine Ak Parti kazandı
02 Haziran 2019 18:33
|Beş ildeki bazı muhtarlık seçimleri de yenilendi
02 Haziran 2019 18:28
|Yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağı saati öne çekildi
02 Haziran 2019 18:09
|Bakan Selçuk: Yetki ve sorumlulukların farkındayız
02 Haziran 2019 18:04