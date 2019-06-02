3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi.

YSK'nın 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ni iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç

Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta,

Yusufeli'nde 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta,

Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta,

Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı.

DENİZLİ HONAZ'DA CHP ADAYI KAZANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre seçimi CHP Adayı Yüksel Kepenek'in kazandığı belirtiliyor. 31 Mart seçimlerinde CHP adayı 8 oy farkla almıştı. Yenilenen seçimde 1000'in üzerinden bir fark olduğu belirtiliyor.

31 Mart seçimlerinde CHP adayı 9.389, Ak Parti adayı 9.381 oy almıştı.

KESKİN'DE AK PARTİ ADAYI KAZANDI

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Dede Yıldırım 2.426 oy alarak, 2.165 oy alan Millet İttifakı adayı İYİ Parti'li Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Parti'li Alsancak bin 806 oy, AK Parti'li Yıldırım bin 800, MHP ise 1.575 oy almıştı. Seçim, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilmişti.

ARTVİN YUSUFELİ'DE AK PARTİ KAZANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yenilenen belediye başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti Adayı Eyüp Aytekin kazandı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP Adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı.

31 Mart seçimlerinde Ak Parti 1.819 oy, CHP ise 1.816 oy, MHP de 541 oy almıştı.

KESMETEPE BELDESİNDE DSP KAZANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı. Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı. Seçimde, AK Parti 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı.

31 Mart seçim sonuçlarına göre beldede, CHP 281, DP 281, DSP 242 oy almıştı.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ

Öte yandan 5 ildeki bazı muhtarlık seçimleri de yenilendi. Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede vatandaşlar muhtar seçmek için sandık başına gitti. Derebaşı Mahallesi'ndeki 378 seçmen için 2, Bozyurt Mahallesi'ndeki bin 410 seçmen için 5 sandık kuruldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi'nde, yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri tamamlandı. Mehmet Kara, Aziz Öner ve Mahir Lale'nin muhtarlık için yarıştığı seçimde Hacı Seyyit Taşan İlkokulu'nda toplam bin 980 seçmen için 6 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Hacıhasanlar köyündeki muhtarlık seçimi yenilendi. Seçimde Kazım Karakuş, Zekai Karakuş, Fikret Karakuş ve Hasan Karasaban yarıştı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesi'ndeki yenilenen muhtarlık seçiminde Rasim Kösemen ve Yalçın Kösemen yarıştı. Muhtarlık seçiminde 68 oy kullanıldı.

Sivas'ta da 31 Mart'ta iptal edilen ve yenilenmesine karar verilen muhtarlık ve azalık seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti.

31 Mart yerel seçimlerinde muhtar seçilen Vedat Susuz'un sabıka kaydının çıkması gerekçesiyle YSK tarafından iptal edilen Halil Rıfat Paşa Mahallesi'ndeki seçimde Turan Korkmaz, Akif Baykal, Necmettin Açıkalın ve Selahattin Dağ aday oldu. 4 Eylül Ortaokulu'nda 2 bin 175 seçmen için 7 sandık kuruldu.

Sivas'ın ilçelerden Divriği'de Kale ve Kültür, Suşehri'nde Yeni, Gürün'de Hacılar mahalleleri, merkeze bağlı Gümüşdere ve Kumyurt ile Hafik'in Bayramtepe köylerinde muhtarlık; Akyurt, Akpınar, Yıldızeli'nin Danişment, Akıncılar'ın Abdurrahman, Divriği'nin Kaledibi ve Gözecik, Suşehri'nin Balkara köylerinde de aza seçimleri yeniden yapıldı.