Eşinin yerine aday olmuştu, seçim yarışını kazandı
|02 Haziran 2019 19:13
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Balıkesir'in Havran ilçesi Yeni Mahalle'de yapılan ara seçimi, 31 Mart'ta muhtarlık yarışını önde bitiren ancak itiraz üzerine mazbata alamayan adayın eşi kazandı.
Mahallede 31 Mart'ta muhtar seçilen Ali Rıza Dinç, itirazlar nedeniyle görevine başlayamadı.
İncelemelerde, Dinç'in önceden infaz edilmiş hapis cezası olduğu anlaşılınca mazbata en yakın oy alan rakibi İbrahim Uysal'a verildi. Uysal da görevi kabul etmedi ve birinci aza Olcay Büken, Havran Kaymakamlığınca muhtar olarak görevlendirildi ve ara seçim kararı alındı.
İlçe Seçim Kurulunun 16 Nisan tarihli kararı doğrultusunda Yeni Mahalle seçmeni sandık başına gitti.
Seçime katılamayan Ali Rıza Dinç'in yerine eşi Merve Dinç ile Mustafa Demir muhtarlık için yarıştı.
Mahallede kayıtlı 1699 seçmenden 806'sı oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Merve Dinç 749 oyla muhtar seçildi. Rakibi Mustafa Demir de 47 oy aldı, 10 oy ise geçersiz sayıldı.
Merve Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin kendileri için çok güzel geçtiğini belirterek, "Seçimler daha önce şikayet nedeniyle iptal olmuştu. Eşim adına vekil gibi ben aday oldum. 5 sandıkta seçimlere girdik. Mahallemizin tamamı neredeyse bizi destekledi. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Ali Rıza Dinç ise 31 Mart'ta muhtar seçilmesine rağmen göreve başlayamadığını anlattı.
Cezaevine girip çıktığı için sonuçlara itiraz edildiğini dile getiren Dinç, "Muhtarlığım elimden alındı, ikinci en yüksek oy alan kişiye muhtarlık verildi. Mahalle sakinleri de duruma tepki gösterdi ve muhtarlık verilen kişi de muhtarlığı devralmadı. Ben seçimlere giremediğim için eşim aday oldu ve muhtarlığı kazandı." diye konuştu.
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