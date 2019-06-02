Bakan Kasapoğlu 2. kez baba oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. kez baba oldu
|02 Haziran 2019 19:18
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. kez babalık sevinci yaşadı.
Bakan Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Ankara'daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu'nun bir oğlu daha dünyaya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun eşinin ve çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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