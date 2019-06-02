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Bir asırlık eserleri makam odasında sergiliyor

TCDD İl Müdürü Kenan Aydın, aralarında 1917 yılına ait rayın da bulunduğu demir yolunda kullanılan birçok objeyi makam odasında sergiliyor
 02 Haziran 2019 19:28
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Bir asırlık eserleri makam odasında sergiliyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İl Müdürü Kenan Aydın, Osmanlı'dan günümüze demir yollarında kullanılmış yaklaşık 200 obje topladı.

Erzincan'da göreve başladığı 2011 yılında depoda bulduğu mavi bir trenci el feneriyle demir yolu eşyalarını toplamaya başlayan Aydın, yıllar içinde aralarında 1917 yılına ait rayın da bulunduğu 200 objenin sahibi oldu. Aydın, bunları makam odası ile Erzincan Tren Garı'nın bir odasında sergiliyor.

Aydın'ın makam odasında kestane fişeğinden ray kesme makasına, buharlı tren aparatlarından dönemin padişahının sembolü aleme kadar birçok eşya görenlerin ilgisini çekiyor.

Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, objeleri toplarken Erzincan'dan Kars'a, Samsun'a, Kayseri'ye, Ankara'ya kadar hemen hemen tüm istasyonlara gidildiğini belirterek, malzemelerin buradaki depolardan temin edildiğini söyledi.

Odasında Osmanlı dönemine ait demir yolu objelerinin de olduğunu ifade eden Aydın, "Buradaki objelerin tümü daha önce demir yollarında kullanılıp şimdi kullanılmayan malzemelerden oluşuyor." dedi.

Aydın, tüm vatandaşları Erzincan Tren Garı'nda sergilediği eşyaları görmeye davet ederek, "Garda görülen objelerin tümünü vatandaşlarımız gelip görebilir. Trenle seyahat eden hemşehrilerimizin, tüm yolcularımızın bu objeleri gelip görme imkanı mevcut." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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