Tatile giden doktor ve ailesi kazada yaralandı
|02 Haziran 2019 19:43
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SİVAS'ta bayram nedeniyle akraba ziyaretine giden doktor ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. Ramazan Bayramı nedeniyle Trabzon'da Adıyaman?a akraba ziyaretine giden Akçaabat ilçesinde görevli ortopedi uzmanı olduğu öğrenilen doktor Tuğrul Günal (53) yönetimindeki 61 KT 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ünal ile birlikte eşi Yurdagül Günal (45) ve çocukları Berke (14) ve Işık Günal (12) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yurdagül Günal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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