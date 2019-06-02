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Adıyaman'ın vazgeçilmez lezzeti: 'Bayram taplaması'

Özellikle bayramlarda tüketilen "bayram taplaması" için fırınlarda yoğunluk yaşanıyor- "Bayram taplaması" un, süt, yumurta, şeker, tuz ve susam karışımından yapılarak, pişirilip misafirlere ikram ediliyor
 02 Haziran 2019 19:48
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Adıyaman'ın vazgeçilmez lezzeti: 'Bayram taplaması'

Adıyaman'da fırın ustaları, bayrama günler kala kente özgü yöresel lezzetler arasında yer alan bayram taplaması siparişlerini yetiştirmek için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte uzun yıllardır evlerde un, süt, kabartma tozu, susam, şeker, tuz, maya karışımından yapılan, kırsal bölgede tandırda, şehir merkezlerinde ise fırınlarda pişirilen "bayram taplaması", misafirlerin damaklarını şenlendiriyor.

Adıyaman'da fırın ustaları, bayrama günler kala çevre illerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerden aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun emek harcıyor.

Kızgın ateşin önünde nar gibi kızaran taplamalar, bayramda misafirlere isteğe göre hem kurabiye hem de tatlı olarak ikram ediliyor.

- "Yılın 12 ayı boyunca bu ayı bekliyoruz

Taplama ustası Enver Saygın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaştığını, bayram taplamalarının siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Taplamanın Adıyaman'daki evlerin olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Saygın, şöyle konuştu:

"Taplama, bayramda gelen misafirlere ikram edilir. Eskiden kuru pasta rağbet görürken son zamanlarda taplama yoğun ilgi görüyor. Tuz, şeker, susam ve çöreklisi olmak üzere tüm çeşitleri mevcuttur. Müşteriler, iftara yakın fırınlara taplama almak için akın ediyor. Şu anda il dışından alınan siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Farklı illerden bin 500 tona yakın taplama siparişi aldık. Yıl boyunca bu ayı bekliyoruz. "

- "Müşteriler, oldukça rağbet gösteriyor

Fırın işçisi Yaşar Saygın ise bayram taplamasının, genellikle evlerde misafirlere ikram edildiğini söyledi.

Taplamanın un, süt, kabartma tozu, susam şeker, tuz, maya karışımından yapıldığını anlatan Saygın, şöyle konuştu:

"Hamuru yoğurduktan sonra yumak haline getiriyoruz. Daha sonra hamuru iyice açıyoruz. İçerisine safran otu atıyoruz. En son susam atıp ocağı veriyoruz. Yaklaşık bir saat içerisinde taplama hazırlanıyor. Müşteriler, oldukça rağbet gösteriyor. Adıyamanlı olup da farklı illerde yaşayan hemşerilerimize de gönderiyoruz. Taplamada katkı maddesi olmadığı için çok tercih ediliyor."

Müşterilerden Ali Turan ise her bayram mutlaka taplama aldığını dile getirerek, "Evimizde mutlaka misafire ikram edilmesi için taplama bulunduruyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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